Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Zweiter Story-Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Game Studio haben den zweiten Story-Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns fast dreieinhalb Minuten lang die Geschichte von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" nähergerbacht. Dabei lernen wir etwa einzelne Charaktere und die Spielwelt kennen. Zudem dürfen wir dem Theme Song, der "Live to Survive" heisst und von Aimer gesungen wird.

Erst gestern wurde bekannt, dass nächste Woche eine Demo von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint. Unsere Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint am 10. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.