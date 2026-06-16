Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Neuer Übersichtstrailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Game Studio haben einen frischen Übersichtstrailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang die einzelnen Waffen aus "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" genauer vorgestellt. In diesem Kontext bekommen wir auch bewegte Bilder von der Spielwelt und einigen Gegnern zu sehen. Wenn wir danach Lust auf das Spiel haben, können wir ja zur inzwischen verfügbaren Demo greifen.

Erst letzte Woche war der zweite Story-Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint am 10. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.