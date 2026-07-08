Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Sehenswerter Trailer

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier stellt man uns mehr als eine Minute lang den Death Mode von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" näher vor. Wie der Name bereits andeutet, richtet sich dieser vor allem an Spieler, die eine neue Herausforderung suchen. So gibt es darin etwa nur einen Spielstand und keine Respawn-Möglichkeit.

Das letzte Lebenszeichen von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" hatte es erst in der vergangenen Woche gegeben, als das Intro veröffentlicht wurde. Unsere damalige Meldung dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.