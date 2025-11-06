Echoes of Elysium bald auf dem PC im Early Access

Entwickler Loric Games hat einen Start-Termin für den Early Access von "Echoes of Elysium" verkündet. Demnach ist es diesbezüglich im Dezember soweit.

So startet "Echoes of Elysium" am 4. Dezember auf dem PC in den Early Access. Besagte Early-Access-Version des Luftschiff-Survival-Rollenspiels enthält die Kernsysteme und -mechaniken, mit denen wir eine grosse Region der Welt erkunden können, welche aus prozedural generierten Inseln besteht. Innerhalb dieses Gebiets können wir durch Handwerk und Kämpfe Fortschritte erzielen, um Waffen, Werkzeuge und Luftschiffkomponenten der Stufe 2 freizuschalten, was schliesslich in einem Bosskampf gipfelt.

Im Laufe des Early Access, der zwischen zwölf und 16 Monaten dauern wird, wird "Echoes of Elysium" um zusätzliche Biome, Rezepte, höherstufige Luftschiffkomponenten, weitere narrative Inhalte und mehr erweitert, bis es schliesslich vollständig veröffentlicht wird.

Schon jetzt gibt es einen frischen Release Date Trailer zum Early Access von "Echoes of Elysium" zu sehen. Dieser stimmt uns genau eine Minute lang mit In-Game-Sequenzen auf das Spiel ein.