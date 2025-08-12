Echoes of the End im Launch-Trailer

"Echoes of the End" ist der Debüt-Titel des Indie-Studios Myrkur Games aus Reykjavík in Island und die Entwickler haben eine ausgeprägte Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und cineastisches Worldbuilding. In den vergangenen Jahren hat das Team massgeschneiderte Pipelines für Motion Capture, Photogrammetrie und Charakter-Performance entwickelt, um ein geerdetes, emotionales Erlebnis zu schaffen.

In Echoes of the End schlüpft man in die Rolle von Ryn, eines mächtigen Vestigiums, die mit unbeständigen magischen Fähigkeiten geboren wurde. Sie macht sich auf die Reise, um ihren Bruder aus einem brutalen Imperium am Rande des Krieges zu retten. Dabei muss sie eine Verschwörung aufdecken, die einen uralten Konflikt neu entfachen und die Welt von Aema ins Chaos stürzen könnte.

Mit zentralen Themen wie Vertrauen, Aufopferung und Erlösung entfaltet sich die Geschichte in zehn Kapiteln voller cineastischer Momente, denkwürdiger Charaktere und tiefgreifenden Entscheidungen.

"Echoes of the End" ist ab sofort digital zum Preis von 39,99 € für PC, PlayStation und Xbox Series X|S erhältlich.