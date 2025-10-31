Echoes of the End: Enhanced Edition Update verfügbar

Publisher Deep Silver und Entwickler Myrkur Games haben das Enhanced Edition Update für "Echoes of the End" veröffentlicht. Damit wird praktisch alles an dem Action-Adventure verfeinert und optimiert.

Das umfangreiche Enhanced Edition Update für "Echoes of the End" verfeinert dabei nahezu jeden Aspekt des Spiels, darunter etwa überarbeitete Kämpfe, verbesserte Animationen, Anpassungsmöglichkeiten für die Ausrüstung, neue Schwierigkeitsgrade, New Game+, Verbesserungen beim Spieltempo und vieles mehr. Es kann kostenlos heruntergeladen werden.

Zudem zeigt man ein ausführliches Video zum Enhanced Edition Update für "Echoes of the End". Darin erklärt man fast acht Minuten lang die einzelnen Verbesserungen und lässt auch die Entwickler zu Wort kommen.

"Echoes of the End" erschien am 12. August für PS5, Xbox Series X und den PC.