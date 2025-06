Myrkur Games und Deep Silver haben heute angekündigt, dass "Echoes of the End" in diesem Sommer erscheinen wird. Ein brandneuer Trailer für das erste cineastische Action-Adventure des Studios vermittelt einen detaillierten Einblick in die atemberaubende Welt, mächtige Magie und die emotionale Geschichte.

In Echoes of the End schlüpft ihr in die Rolle von Ryn, einer mächtigen Vestige, die mit unbeständigen magischen Fähigkeiten geboren wurde. Sie macht sich auf die Reise, um ihren Bruder aus einem brutalen Imperium am Rande des Krieges zu retten. An der Seite des von Geistern heimgesuchten Gelehrten Abram Finlay muss sie eine Verschwörung aufdecken, die einen uralten Konflikt neu entfachen und die Welt von Aema ins Chaos stürzen könnte.

Mit zentralen Themen wie Vertrauen, Aufopferung und Erlösung entfaltet sich die Geschichte in zehn Kapiteln voller cineastischer Momente, denkwürdiger Charaktere und tiefgreifenden Entscheidungen.

"Echoes of the End" erscheint diesen Sommer für PC, PlayStation und Xbox Series X|S.