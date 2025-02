EcoGnomix auch für PlayStation & Xbox

Untold Tales und Irox Games kündigen Umsetzungen von "EcoGnomix" für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X an. Einen Releasetermin dafür gibt es bisher leider noch nicht.

Hier werden uns die Umsetzungen von "EcoGnomix" für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft 45 Sekunden lang vorgestellt. Dabei wird etwa das zentrale Gameplay-Gerüst grob erklärt.

In einem weitläufigen Netzwerk mystischer Höhlen errichten wir in "EcoGnomix" ein Gnomdorf, welches mit jeder Expedition wächst. Als Mischung aus Roguelite und City-Builder verlangt der Titel strategische Planung, um Ressourcen zu beschaffen, Produktionsketten aufzubauen und neue Gebäude freizuschalten. Während sich das Dorf dabei stetig weiterentwickelt, werden zusätzliche Fähigkeiten entdeckt, um tiefer in das Höhlensystem vorzudringen.

"EcoGnomix" ist bereits für Switch und PC erhältlich.