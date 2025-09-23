Ed & Edda: Grand Prix - DLC verfügbar

Neu jagt ihr mit Highspeed durch den Europa-Park selbst - einzeln, im lokalen Mehrspieler oder im Grand-Prix-Modus. Gleichzeitig gab Tivola bekannt, dass sowohl DLC als auch Hauptspiel nun auch für das Steam Deck zertifiziert sind.

Die neuen Kurse sind direkt vom Europa-Park selbst inspiriert und liefern euch pures Europa-Park-Feeling. Ihr düst an Voltron Nevera, Wotan - Timburcoaster und der Eurosat-Kugel vorbei, prescht durch das berühmte Eingangstor des Europa-Park – oder wagt euch mit eurem Racer sogar in die Schweizer Bobbahn.

Ganz neu ist die Achterbahn-Challenge: Hier beweist ihr, dass ihr schneller seid als der legendäre blue fire Megacoaster – solo oder lokal mit bis zu vier Spieler. Dazu kommen vier frische Charaktere mit eigenen Racern und Designs: Snorri, der Rulantica-Star, Mme Freudenreich, die Heldin der Dino Mates, Socke der Allosaurus und das Yomi-Mädchen Rubi. Fahrt mit den Neuzugängen über alle neuen und bestehenden Strecken des Hauptspiels.