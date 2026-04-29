Eden's Frontier: Neues Action-RPG

Das Studio Frontiers Group Entertainment aus Brasilien arbeitet an "Eden's Frontier", einem Echtzeit-Action-RPG. Das Spiel orientiert sich an Klassikern der 1990er und 2000er Jahre und kombiniert von Animes inspirierte HD-Pixel-Art mit 3D-Umgebungen. Ihr übernehmt die Rolle von Blu, einer von drei Hauptfiguren, und erkundet ein unbekanntes Land.

In der Welt von "Eden's Frontier" trefft ihr auf verschiedene Völker und Königreiche. Ein zentrales Element ist der Tag- und Nachtzyklus:

Nachts tauchen verborgene Bedrohungen auf.

Bestimmte Ereignisse und Gebiete sind an die Uhrzeit gebunden.

Die Spielzeit beeinflusst eure Begegnungen und Herausforderungen.

Neben klassischen Fantasy-Elementen gibt es urbane Umgebungen. Ein Beispiel ist das Viertel Liberdade in São Paulo, das für seinen asiatischen Einfluss bekannt ist. Eure Aufgabe ist es zudem, Spiral City wiederaufzubauen. Dafür rekrutiert ihr Verbündete und Bewohner. Zur Unterstützung in den Kämpfen dient ein sammelbares Kartensystem, dessen Karten ihr verbessern und ausrüsten könnt.

Multimedia-Projekt und Comic

Die Geschichte wird durch einen kostenlosen Online-Comic im Webtoon-Format erweitert, der auf der offiziellen Website verfügbar ist. Im Comic lernt ihr den Protagonisten Hiro sowie die Spielfiguren Seth, Maria und Blu kennen. Laut Schöpfer Jean Felipe sind die Inhalte des Comics kanonisch und ergänzen die Spielhandlung, auch wenn Hiro im Spiel selbst nicht steuerbar ist.

"Der Comic ist ein Schlüsselstück dieses Projekts. Die Idee ist, mehrere Medienzweige zu haben, die sich innerhalb einer einzigen Geschichte auf eine für alle zugängliche Weise verbinden. Hiro ist der im Comic eingeführte Protagonist und trotz seiner Bedeutung für die Handlung des Spiels ist er keiner der spielbaren Hauptfiguren des Spiels. Wir möchten, dass ihr euch in dieses Universum vertieft fühlt und wisst, dass alles, was ihr verfolgt, kanonisch und wichtig für die Geschichte ist."

Playtest und Inspirationen

Das Projekt ist von Konsolen wie der PlayStation 1 und SEGA-Systemen inspiriert. Jean Felipe nennt Titel wie "Final Fantasy", "Sonic", "Ragnarök Online" und "Klonoa" als Einflüsse.