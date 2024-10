Edens Zero erscheint 2025

Konami gab heute bekannt, dass Hiro Mashimas ("Fairy Tail","Raver Master") Schöpfung in KONAMIs "Edens Zero" zum Leben erweckt wird. Das Action-RPG bringt Shiki, Rebecca, Weisz, Homura und andere bekannte Charaktere aus dem beliebten Manga in 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

In "Edens Zero" nutz ihr die angeborene Kraft eures Charakters und führt ihn durch den "Ether Gear", während ihr die Schlüsselmomente der Originalgeschichte noch einmal erlebt und gleichzeitig eure eigene schreibt.

Das genau Veröffentlichungszeitraum wird später bekannt gegeben.