D3 Publisher hat "Earth Defense Force: World Brothers 2" angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man ebenfalls im Gepäck.

"Earth Defense Force: World Brothers 2" baut auf seinem direkten Vorgänger auf und führt Elemente aus "Earth Defense Force 6" ein, darunter etwa die Wing Diver Shooter-Klasse, mehr als 100 unterschiedliche Charaktere und über 100 Missionen. Für genügend Abwechslung ist also gesorgt und uns dürfte so schnell nicht langweilig werden. Der Trailer zeigt ausserdem in bewegten Bildern, was wir uns darunter vorzustellen haben.

"Earth Defense Force: World Brothers 2" erscheint hierzulande am 26. September. Als Plattformen werden PS4, PS5 und Switch genannt.