Edge of Memories verspätet sich

Publisher Nacon und Entwickler Midgar Studio haben geben bekannt, dass sich der Release von "Edge of Memories" leider nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel irgendwann im Herbst erscheinen.

Ein neuer Releasefenster für "Edge of Memories" gab man gleichzeitig aber auch bekannt. Demnach soll es nun irgendwann im nächsten Jahr soweit sein. Eine Begründung dafür nannte man leider nicht, aber vielleicht ist es ja bei der Entwicklung zu komplexeren Problemen gekommen.

Als Trostpflaster zeigte man aber einen neuen Gameplay-Trailer zu "Edge of Memories". Hier gab es über eine Minute lang unter anderem die verschiedenen Facetten der Spielwelt zu sehen.

"Edge of Memories" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.