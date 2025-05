Nacon hat mittlerweile das Main Theme von "Edge of Memories" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist es:

Hier können wir uns das Main Theme von "Edge of Memories" zu Gemüte führen. Dieses hat einen Umfang von fast dreieinhalb Minuten.

"Edge of Memories" erzählt dabei die Geschichte von einer Welt am Abgrund, gezeichnet von der unaufhaltsamen Seuche der Korrosion, die Menschen, Tiere und Pflanzen in Abscheulichkeiten verwandelt. Der Kontinent Avaris, lange Zeit verschont, steht nun vor dem Untergang.

Inmitten dieser Katastrophe kämpft die mobile Seelenflüsterin Eline ums Überleben. Nach einer schicksalhaften Begegnung erwacht in ihr eine düstere Macht, welche sie dazu befähigt, die Seuche zu kontrollieren - eine Fähigkeit, die sowohl Rettung als auch Verdammnis bedeuten könnte.

"Edge of Memories" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.