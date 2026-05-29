Edge of Memories: Demo für PC in Aussicht

Publisher Nacon und Entwickler Midgar Studio haben eine Demo von "Edge of Memories" für den PC angekündigt. Inhaltliche Informationen dazu hat man auch verraten.

Die Demo von "Edge of Memories" ist demnach ab 15. Juni für den PC verfügbar. Sie beginnt mit dem ersten Kapitel des Titels, in dem Eline an einem idyllischen Strand an der Küste von Estfalia erwacht und auf Ysoris trifft, einen mysteriösen Wanderer, welcher mit seltsamen Prothesen ausgestattet ist. Trotz ihres Misstrauens willigt Eline ein, ihn zum nächsten Dorf zu begleiten, wo die Umstände sie dazu zwingen, sich zusammenzuschliessen, um Jäger zu retten, welche von Monstern entführt wurden, die aus der Korrosion hervorgegangen sind. Wir können die Grundlagen des Kampfsystems kennenlernen, indem wir Elines erste Combos und Ysoris Fähigkeiten freischalten, während wir gleichzeitig das System der Gegnerschwächen entdecken und lernen, wie man an Lagerplätzen Tränke herstellt.

Am Ende der Quest treffen wir dann auf den ersten Boss und entdecken Elines verborgene Kraft. nämlich ihre Verwandlung in die Schwarze Bestie, welche ihr für kurze Zeit unglaubliche Stärke verleiht. Einmal verwandelt, kann Eline massiv Schaden verursachen und ihre Feinde mit einem spektakulären Todesstoss erledigen, auch wenn sie sich danach an nichts davon erinnert.

Die Demo umfasst einen Teil des ersten Kapitels von "Edge of Memories" und bietet fast zwei Stunden Spielspass. Wir können den Beginn der Hauptquest erleben, den ersten Bereich des Spiels, die Estfalianische Küste, erkunden und uns einem Bosskampf stellen.

Einen Trailer zu der kommenden PC-Demo von "Edge of Memories" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Unklar ist bisher, ob der spielbare Appetithappen auch für die Konsolenwelt veröffentlicht wird.

"Edge of Memories" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.