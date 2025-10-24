Edge of Memories: Sehenswerter Story-Trailer

Publisher Nacon und Entwickler Midgar Studio haben einen neuen Story-Trailer zu "Edge of Memories" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Abseits der Geschichte von "Edge of Memories" wird sich hier vor allem über eineinhalb Minuten lang den einzelnen Charakteren des Titels gewidmet. Ausserdem lernen wir die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt kennen. Kurze Gameplay-Impressionen werden in diesem Kontext ebenfalls gezeigt.

Das letzte Lebenszeichen von "Edge of Memories" hatte es im August auf der gamescom gegeben. Damals wurden ein neues Releasefenster verkündet und ein frischer Gameplay-Trailer gezeigt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Edge of Memories" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.