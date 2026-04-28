Edge of Memories: Soundtrack-EP veröffentlicht

NACON und Midgar Studio präsentieren mit der Discovery Edition eine EP zum kommenden JRPG "Edge of Memories". Das von Wayô Records veröffentlichte Werk umfasst fünf Titel des Original-Soundtracks und ist ab sofort auf digitalen Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple Music verfügbar. Das Spiel selbst soll 2026 für PC und Konsolen erscheinen.

Hinter der Musik steht Komponist Cédric Menendez, der für das Projekt mit mehreren bekannten Kunstschaffenden zusammengearbeitet hat:

Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3) steuerte vier Titel bei.

(Xenoblade Chronicles 3) steuerte vier Titel bei. Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) komponierte das Schlusslied.

(Chrono Trigger) komponierte das Schlusslied. Die Sängerinnen Emi Evans (NieR) und Marion Schneider leihen verschiedenen Stücken ihre Stimmen.

Menendez, der bereits an "Hover" und "Edge of Eternity" mitwirkte, setzt auf ein dynamisches Musiksystem. Die Stücke entwickeln sich fliessend zwischen Erkundung, Zwischensequenzen und Kämpfen, um euch tiefer in die Welt eintauchen zu lassen. Thematisch behandelt die Musik den Exodus von Völkern, eine von Seuchen geplagte Welt und die Suche nach den eigenen Wurzeln.

Inhalt der Discovery Edition

Die EP bietet euch einen ersten Einblick in die musikalische Gestaltung:

Edge of Memories (Eröffnungslied) – Cédric Menendez & Marion Schneider

Eline’s Journey – Cédric Menendez, Emi Evans & Marion Schneider

The Rift – Cédric Menendez, Emi Evans & Marion Schneider

The Unyielding Flame – Mariam Abounnasr

Fate’s Crooked Smile – Mariam Abounnasr

"Edge of Memories" ist ein in Frankreich entwickeltes Action-RPG in der Third-Person-Perspektive. Ihr erkundet darin den Kontinent Avaris in einer Welt, die JRPG-Elemente mit dem Stil französischer Animation verbindet. Das Abenteuer ist laut den Verantwortlichen so konzipiert, dass ihr sowohl als Genre-Fans als auch als Neulinge einen Zugang

"Edge of Memories" wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.