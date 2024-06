Demos für Edge of Sanity & Into the Emberlands

Daedalic Entertainment verspricht eine Reise voller Kontraste für das aktuelle Steam Next Fest mit der Veröffentlichung von Demos zu den zwei einzigartigen und fesselnden Spielen, "Edge of Sanity" und "Into the Emberlands".

Daedalic Entertainment bietet euch die Chance, in unterschiedliche Welten einzutauchen: Eine gefüllt mit den gemütlichen, mystischen Abenteuern von "Into the Emberlands" und bei "Edge of Sanity" ein Abstieg in den Wahnsinn und Horror der menschlichen Psyche.

"Edge of Sanity" ist ein von der Cthulhu-Mythologie inspiriertes 2D-Survival-Horror-Spiel, das in der rauen Wildnis Alaskas angesiedelt ist. Das Spiel fordert Euch heraus, eine Gruppe Überlebender zu retten, während der Wahnsinn langsam überhand nimmt und euch während eurer Expeditionen mit unmöglichen Schrecken konfrontiert, die das menschliche Verständnis übersteigen.

Im krassen Gegensatz dazu lädt euch "Into the Emberlands" in eine magische Welt voller sich ständig verändernder Landschaften und quirlig-niedlichen Bewohnern. Rettet die Bewohner dieser Welt, die sogenannten Knacks, die im Nebel des Miasmas verloren gegangen sind, sammelt dabei Ressourcen und baut das Dorf der Knacks wieder auf, um einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen.

Zusammen ermöglichen diese Spiele kontrastreiche Erlebnisse, die man so noch nicht gesehen hat.