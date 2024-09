Edge of Sanity - Eine Reise des Wahnsinns nach Alaska

Das in den unerbittlichen Weiten Alaskas angesiedelte "Edge of Sanity" ist ein von Cthulhu inspiriertes 2D-Survival-Horror-Spiel. Die kosmische und verstörende Geschichte dreht sich um Carter, einen gewöhnlichen Arbeiter, dessen Geist unvermeidlich vom Wahnsinn erfasst wird. Ohne Alternativen führt er eine Gruppe geretteter Überlebender an, erkundet die Wildnis und plündert, in einem hoffnungslosen Versuch, gemeinsam gegen unvorstellbare eldritische Schrecken zu überleben.

In "Edge of Sanity" erkundet ihr abgelegene Gebiete der alaskischen Wildnis, sucht nach anderen Überlebenden und sammelt grundlegende Vorräte. Die Vorbereitungen für Haupt- und Nebenexpeditionen werden entscheidend sein. Mit jedem neu geretteten Überlebenden steigen der Bedarf an Nahrung und Wasser sowie das Risiko von Krankheiten.

Jedes dramatische Ereignis während der Durchquerung Alaskas hinterlässt einen bleibenden Eindruck in Carters Geist. Der angesammelte Wahnsinn führt dazu, dass er Traumata erleidet, die seine Handlungen und seine Wahrnehmung der Realität beeinflussen. Dies eröffnet neue Dialogoptionen und ermöglicht sogar das Craften völlig neuer Gegenstände.