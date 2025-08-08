eFootball: Konami und Arsenal verlängern Partnerschaft

Konami und Arsenal haben die Verlängerung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben, wodurch die bereits acht Jahre anhaltende Zusammenarbeit fortgesetzt wird und Konami weiterhin offizieller Fussball-Videospielpartner des Arsenal Football Club bleibt.

Um die Fortsetzung der Kooperation sowie die Ernennung des Kapitäns der ersten Herrenmannschaft, Martin Ødegaard, zum neuen Club-Botschafter gebührend zu feiern, erhalten Spieler:innen vom 7. bis 13. August ein kostenloses Highlight: eine Spielerkarte sowie einen Avatar von Ødegaard in eFootball™.

Ausserdem werden Fans Arsenal auch weiterhin als einen der Kernvereine mit Vereinstrikots und dem Emirates Stadium in "eFootball" sehen können, was für ein ultimatives Spielerlebnis sorgt.

Durch die Verlängerung behält Konami mehrere kommerzielle Rechte des Vereins, wie zum Beispiel Zugang zu Spielern für Werbezwecke sowie die Nutzung des offiziellen Markenauftritts und Bildmaterials des Vereins in der "eFootball"-Reihe.

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit einem so legendären Verein auszubauen. Der Arsenal Football Club steht für Spitzenleistungen auf und neben dem Platz, und wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen. Wir sind weiterhin bestrebt, eFootball kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Diese fortwährende Partnerschaft ist ein klares Zeichen für dieses Bestreben."

Shinji Namekawa, Präsident von Konami Digital Entertainment B.V. in Europa

"Wir sind unglaublich stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit KONAMI und freuen uns darauf, das nächste Kapitel unserer gemeinsamen Reise zu beginnen. Die Beständigkeit unserer Zusammenarbeit unterstreicht unsere gemeinsamen Werte wie Innovation und Fortschritt, und wir sind erfreut, dass Arsenal auch in den kommenden Jahren ein zentraler Bestandteil des Spiels sein wird."

Juliet Slot, Chief, Commercial Officer bei Arsenal

Im Rahmen der Partnerschaft ist Arsenal seit 2022 prominent in der eFootball Championship vertreten, und die Fans kommen in den Genuss einer Reihe exklusiver Erlebnisse sowohl im Spiel als auch in der realen Welt – von Aktionen im Emirates Stadium bis hin zu speziellen Inhalten, die eigens für "eFootball"-Spieler entwickelt wurden.