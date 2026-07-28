eFootball World Festival in Bangkok enthüllt neue Updates

Konami kündigte während des "eFootball CONNECT"-Streams beim eFootball™ World Festival in Bangkok, Thailand, eine Reihe neuer Updates für "eFootball" an. Während des Streams wurde der erfolgreiche Stürmer Sergio Agüero als neue Legende vorgestellt, zusammen mit Wayne Rooney, der mit neuen Fähigkeiten zurückkehrt. Spielende können sich ausserdem auf neue Ingame-Features wie den "Custom Tournament"-Modus, den "Overload"-Teamstil und neue angriffs- und verteidigungsspezifische Formationen freuen.

Sergio Agüero gibt sein "eFootball"-Debüt im Rahmen des "Epic: Legends Assemble Special" als Belohnung während der eFootball World Festival-Kampagne. Mit den Fähigkeiten "Blitz Curve" und "Low Screamer" können Spielende den Weltklasse-Stürmer erhalten, indem sie sich in das Spiel einloggen und eine der elf Legenden kostenfrei auswählen. Wayne Rooney kehrt ebenfalls mit zwei neuen Fähigkeiten zurück: "Phänomenaler Abschluss" und "Willenskraft" sowie einem +3-Boost für seinen Schuss. Spielende, die an einem besonderen Event teilnehmen, erhalten ausserdem die Möglichkeit, eine der elf Legenden als Belohnung auszuwählen und zu erhalten.

Ab sofort gibt das Bingo-ähnliche Achievement "Treasure Link" den Spielenden, die sich anmelden, die Möglichkeit, personalisierte Belohnungen in Special-, Rare- und Normal-Varianten über Online-Spiele zu verdienen und zu teilen, während spezielle Belohnungen ausgewählten Nutzern und eFootball World Festival-Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Ein weiteres Highlight im Stream war ein grosses Update, das für August geplant ist und den "Custom Tournament"-Modus, den "Overload"-Teamstil, verschiedene Formationen für Angriff und Verteidigung sowie Manager mit zwei Link-Ups beinhaltet:

"Custom Tournament"-Modus: Spielende können eigene Turniere veranstalten oder anderen beitreten, in denen die Turnierregeln und -vorschriften detailliert angepasst werden können.

Spielende können eigene Turniere veranstalten oder anderen beitreten, in denen die Turnierregeln und -vorschriften detailliert angepasst werden können. "Overload"-Teamstil: Dieser neue Teamstil weist die Spielenden an, auf der Ballseite eine kompakte Formation zu bilden, um einen Überzahlvorteil zu schaffen. Im Angriff können sie den Ballbesitz aufrechterhalten, während in der Verteidigung eine kompakte Formation schnelleres Pressing ermöglicht.

Dieser neue Teamstil weist die Spielenden an, auf der Ballseite eine kompakte Formation zu bilden, um einen Überzahlvorteil zu schaffen. Im Angriff können sie den Ballbesitz aufrechterhalten, während in der Verteidigung eine kompakte Formation schnelleres Pressing ermöglicht. Angriffs-/Verteidigungs-spezifische Formationen: Spielende können nun verschiedene Formationen für Angriff und Verteidigung einstellen, was strategisches und tiefergehendes Teambuilding ermöglicht.

Spielende können nun verschiedene Formationen für Angriff und Verteidigung einstellen, was strategisches und tiefergehendes Teambuilding ermöglicht. Manager mit zwei Link-Ups: Zu Beginn der neuen Saison werden Manager mit zwei Link-Ups erscheinen.

Im Rahmen des World Festivals fand auch das offizielle E-Sport-Turnier "eFootball Championship 2026 World Finals" (World Finals) statt. Insgesamt traten 32 Teilnehmende an – die eine Hälfte in der Konsolen-, die andere Hälfte in der Mobile-Kategorie. Die World Finals umfassten Gruppen- und K.O.-Phasen um den Titel der besten Spieler der Welt, wobei FUTEASY_10 die Konsolen- Kategorie (PlayStation 5) gewann und Rentao die Mobile-Kategorie.

Im Finale der Konsolen-Kategorie traf FUTEASY_10 auf ETTORITO, wobei Ersterer mit 4:3 gewann und sich den Weltmeistertitel sicherte. Im Finale der Mobile. Kategorie besiegte Rentao YASSINE ETTADLAOUI mit 5:2 und wurde Weltmeister. Das diesjährige Turnier zog rund 45.21 Millionen Teilnehmende aus mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit an. Das war ein Anstieg um 8.79 Millionen gegenüber dem Vorjahr, das den Teilnehmerrekord aufgestellt hatte.