eFootball: Inhalte zum 30. Jubiläum enthüllt

Konami setzt die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum von "eFootball" mit Updates, dem Debüt legendärer Spieler und weltweiten Fan-Aktivitäten fort, die während des eFootball World Festivals in Tokio vorgestellt wurden.

Bei der Veranstaltung trat Zico, bekannt als der "Gott des Fussballs", als besonderer Gast auf und feierte das Jubiläum der "eFootball"-Serie.

"Es ist mir eine Ehre und eine Freude, hier bei Konami zu sein. Ich bin dankbar für meine Zeit als Trainer der japanischen Nationalmannschaft. Ich blicke gerne auf die Momente zurück, in denen wir gemeinsam viele grossartige Siege errungen und dazu beigetragen haben, Japans Namen auf der Weltbühne bekannt zu machen. Diese Reise hat mich zu diesem besonderen Moment geführt, an dem ich heute auf dem Cover des Spiels zu sehen bin und mein Name mit der Franchise in Verbindung gebracht wird."