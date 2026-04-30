eFootball kooperiert mit Naruto Shippuden

Konami gab heute eine zeitlich begrenzte Kooperation zwischen "eFootball" und der weltweit bekannten Anime-Serie "Naruto Shippuden" bekannt. Im Zentrum der Kooperation stehen besondere Spielerpaare wie Naruto Uzumaki × Neymar Jr. und Sasuke Uchiha × Takefusa Kubo, die die Welten von Anime und Fussball miteinander vereinen.

Anlässlich dieser Kooperation ist nun ein exklusiver "Naruto Shippuden"-Trailer verfügbar, in dem weltbekannte Fussballstars wie Neymar Jr. und Robert Lewandowski zusammen mit Figuren aus "Naruto Shippuden" zu sehen sind.

Während des Kampagnenzeitraums vom 30. April bis zum 14. Mai 2026 können Spielende am In-Game-Event teilnehmen, um diese besonderen Kollaborationscharaktere und -gegenstände kostenlos zu erhalten. Zudem sind weitere von "Naruto Shippuden" inspirierte Inhalte, wie Stadiondekorationen und choreografierte Jubelfeiern, verfügbar.

Die ausgewählten Spielerkarten der Kollaboration Naruto Uzumaki × Neymar Jr. sowie Sasuke Uchiha × Takefusa Kubo entfalten beim Ausführen von Stunning Shots einzigartige visuelle Effekte, die typische Ninjutsu-Techniken wie Wind-Stil: Rasen-Shuriken und Chidori aus der Serie nachstellen. Darüber hinaus werden bei Toren spezielle, exklusiv für die Kollaboration entwickelte Jubelszenen ausgelöst, die das Crossover auf dem Spielfeld zum Leben erwecken.