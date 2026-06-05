eFootball: Ultimate Festival of Football

Konami verkündete den Start einer besonderen In-Game-Kampagne zur Feier des grössten Fussballfests des Jahres. Die Aktion läuft vom 4. Juni bis zum 23. Juli im Free-to-play-Titel "eFootball", der für Konsolen, PC und Mobilgeräte verfügbar ist. Ihr könnt euch auf exklusive Belohnungen freuen und an Events teilnehmen, die vom diesjährigen Sommer-Highlight des Fussballs inspiriert sind.

Während des Kampagnenzeitraums erhalten Spieler, die sich im Spiel einloggen, kostenfreie Belohnungen wie die Spieler Lionel Messi und Lamine Yamal. Zusätzlich erhaltet ihr eFootball-Münzen, um neue Spieler zu verpflichten, sowie Nominierungsverträge für Spitzenprofis der argentinischen und spanischen Nationalmannschaft.

Die zeitlich begrenzte Kampagne bietet die perfekte Gelegenheit, das eigene Traumteam durch In-Game-Events passend zum diesjährigen Fussball-Highlight zu verstärken. Im Event "International Cup 2026" könnt ihr mit eurer Lieblings-Nationalmannschaft antreten, euch von der Gruppenphase bis in die K.-o.-Runden kämpfen und um den Titel des Weltmeisters spielen.

Ab dem 13. Juni steht zudem eine neue Spezialspieler-Liste namens "Player of the Day" (POTD) bereit. Hier werden Profis, die beim ultimativen Turnier besonders glänzen, als spezielle Highlight-Spieler im Spiel angezeigt.

Zudem ist eine neue Kampagne gestartet, bei der das gemeinsame Spielen mit Freunden belohnt wird: Wer Freunde zu eFootball einlädt, erhält exklusive Belohnungen. Die eingeladenen Freunde können sich durch das Erfüllen bestimmter In-Game-Bedingungen ebenfalls eFootball™-Münzen sichern. Wer zudem in Freundschaftsspielen antritt, kann sich die Legende "Epic: Steven Gerrard" erspielen.

Gleichzeitig bestätigt "eFootball", dass Manchester-United-Legende Wayne Rooney beim Fan-Event "eFootball World Festival" vor Ort sein wird. Die Veranstaltung findet am 26. Juli in Bangkok (Thailand) statt, die Vorabregistrierung für Teilnehmer ist ab sofort geöffnet.