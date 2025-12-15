eFootball-Weltmeister: Thailand und Polen!

Konami gab die Weltmeister der Mobile- und Konsolen-Kategorien des FIFAe World Cup 2025 mit "eFootball" bekannt. In der Kategorie Mobile ging JXMKT aus Thailand als Sieger hervor, in der Kategorie Konsole Zilo und Ostrybuch aus Polen. Das Turnier fand vom 10. bis 13. Dezember in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, statt.

FIFAe World Cup 25 mit "eFootball" ist eine offizielle E-Sports-Weltmeisterschaft, die gemeinsam von Konami und der FIFA veranstaltet wird. In diesem Jahr nahmen mit 16.51 Millionen Teilnehmern aus 90 Ländern und Regionen so viele wie nie zuvor an den Qualifikationsrunden teil. Daraus gingen zwölf nationale Vertreter aus jeder Kategorie hervor, die mit dem Ziel antraten, sich den Weltmeistertitel zu sichern.

Im Finale der Mobile-Kategorie ging Thailand im ersten Spiel mit einem kraftvollen Schuss aus mittlerer Distanz in der ersten Halbzeit in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte die Mannschaft ein weiteres Tor und bezwang damit Brasilien. Im zweiten Spiel zeigte Brasilien seine Stärke und ging in Führung, doch Thailand glich schnell aus, das Spiel endete unentschieden. Thailand ging so aus dem hart umkämpften Finale als Sieger hervor und holte sich seinen ersten Meistertitel. Der Gewinner der Mobile-Kategorie, JXMKT aus Thailand, drückte seine Freude aus: „Ich bin sehr stolz und möchte meinem Trainer danken. Ohne ihn hätte ich den Titel nicht gewonnen. Ich möchte auch meinem Team und Thailand für die Unterstützung danken. Mein Traum ist wahr geworden.“

Im Finale auf der Konsole kam es zu einem europäischen Showdown zwischen Polen und Italien. Nach einem 1:1-Unentschieden im ersten Spiel folgte das entscheidende zweite Spiel. Polen erzielte kurz vor der Halbzeit den Führungstreffer und sicherte sich dann mit einer undurchdringlichen Abwehr seinen ersten Meistertitel überhaupt.

"Das ist etwas ganz Besonderes für mich, vor allem, weil ich hier gemeinsam mit meinem Bruder stehe. Ich bin wirklich stolz auf uns."

Pole Zilo

"Wir haben bewiesen, dass wir die Besten sind, und wir haben unglaublich gespielt. Wir haben es uns wirklich verdient."

Ostrybuch