Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bekommt drei Story-Erweiterungen

Publisher 505 Games hat drei Story-Erweiterungen für "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" in Aussicht gestellt. Konkret terminiert sind sie auch schon.

Die drei Story-Erweiterungen für "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" heissen demnach “The Chapter of Marisa”, “The Chapter of Seign” und “The Chapter of Markus”. Sie sind ab dem am 27. Februar, 13. März und 3. April verfügbar.

Bei "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" handelt es sich um ein japanisches Rollenspiel von den legendären Spieleentwicklern Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) und Junko Kawano (Suikoden I & IV), welches das Genre der rundenbasierten Strategiespiele auf die nächste Stufe hebt. Es bietet ein Kampfsystem für bis zu sechs Charaktere, detailreich gestaltete 2D-Sprites und 3D-Hintergründe, eine packende Geschichte mit über 100 spielbaren Charakteren und ein fesselndes Gameplay, welches Spielern eine moderne Interpretation klassischer JRPGs bietet.

"Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" erschien am 23. April 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.