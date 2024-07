Strange Scaffold kündigt sein "El Paso, Elsewhere" auch für PS5 an. Ein Releasefenster dafür nennt man ebenfalls.

Demnach erscheint die PS5-Version von "El Paso, Elsewhere" irgendwann im Herbst. Inhaltliche Unterschiede zu den übrigen Fassungen scheint es wohl nicht zu geben.

Bei "El Paso, Elsewhere" handelt es sich um einen paranormalen Third-Person-Shooter im Neo-Noir-Stil. Wir jagen Werwölfe, gefallene Engel und weitere Kreaturen in einer bunten Slomo-Hommage an diverse Action-Klassiker. Wir kämpfen uns Etage um Etage den Weg durch ein Hotel frei, wo die Grenzen zur Realität verschwimmen.

"El Paso, Elsewhere" ist bereits seit dem 26. September 2023 für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.