El Paso, Elsewhere bekommt Filmumsetzung

Wie Deadline berichtet, wird auch "El Paso, Elsewhere" eine Filmumsetzung erhalten. Erste Informationen dazu sind bereits bekannt.

Demnach wird LaKeith Stanfield (Get Out, Uncut Gems, The Book of Clarence) wohl die Hauptrolle übernehmen und gleichzeitig als Produzent fungieren. Aktuell ist er auch für einen Academy Award nominiert. Es ist dagegen natürlich noch unklar, wann der Streifen in den Kinos anläuft.

Bei "El Paso, Elsewhere" handelt es sich um einen paranormalen Third-Person-Shooter im Neo-Noir-Stil. Wir jagen Werwölfe, gefallene Engel und weitere Kreaturen in einer bunten Slomo-Hommage an diverse Action-Klassiker. Wir kämpfen uns Etage um Etage den Weg durch ein Hotel frei, wo die Grenzen zur Realität verschwimmen.

"El Paso, Elsewhere" erschien am 28. September 2023 für Xbox One, Xbox Series X und den PC.