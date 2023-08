Neuer Trailer zu El Paso, Elsewhere

Strange Scaffold präsentiert uns einen neuen Erzähl-Trailer zu "El Paso, Elsewhere". Die Ähnlichkeit zu "Max Payne" wird darin überaus deutlich. Hier der frische Einblick in den für den 26. September angekündigten Third-Person Noir Shooter für Xbox One, Xbox Series X und den PC:

Über El Paso, Elsewhere

"El Paso, Elsewhere ist ein übernatürlicher Third-Person-Shooter im Neo-Noir-Stil. Jage Werwölfe, gefallene Engel und weitere verdammte Kreaturen in einer bunten Slomo-Hommage an bekannte Action-Klassiker. Kämpfe dir Etage um Etage den Weg durch ein Hotel frei, in dem die Grenzen zur Realität verschwimmen. Rette die Opfer des Vampirfürsten Draculae. Vernichte den Schurken, den du einst liebtest – selbst wenn du dabei draufgehst.

Irgendwo in El Paso, Texas, hat ein dreistöckiges Motel weitere 46 Stockwerke dazugewonnen ... allesamt unter der Erde.

Also ja ...

Das wird verdammt laut.

HIGHLIGHTS