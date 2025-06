Elden Ring Nightreign bekommt den game Sales Award in Gold

"Elden Ring Nightreign" darf sich im Mai über einen game Sales Award des game – Verband der deutschen Games-Branche freuen. Das Action-Rollenspiel hat sich innerhalb weniger Tage nach seiner Veröffentlichung bereits über 100'000 Mal in Deutschland verkauft und wird dafür mit einem Award in Gold ausgezeichnet.

Im neusten Titel aus dem "Elden Ring"-Universum taucht ihr in die finstere Welt des Landes Limvald ein und stellt euch den Nachtfürsten, die das Land belagern. Das Spiel stellt seinen kooperativen Spielemodus in den Mittelpunkt, in dem drei Gamer gemeinsam gegen die Kräfte der Nacht in der sich stätig verändernden Spielewelt kämpfen.

"Elden Ring Nightreign" erschienen für die Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S