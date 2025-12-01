Elden Ring Nightreign: Charakter-Trailer zur "The Forsaken Hollows"-Erweiterung

Bandai Namco präsentiert einen Charakter-Trailer zur kommenden "The Forsaken Hollows"-Erweiterung für "Elden Ring Nightreign". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns der Gelehrte aus der "The Forsaken Hollows"-Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" genau 34 Sekunden lang in bewegten Bildern näher vorgestellt. Dabei bietet man uns zunächst eine kurze Charakterisierung und erklärt dann seine zentralen Fähigkeiten, untermalt von passenden Gameplay-Sequenzen.

Im November war der "The Forsaken Hollows"-DLC für "Elden Ring Nightreign" mit einem ersten Trailer enthüllt worden. Erhältlich ist dieser ab dem 4. Dezember, also in drei Tagen. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Elden Ring Nightreign" erschien am 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.