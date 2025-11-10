Elden Ring Nightreign: DLC in Aussicht

Kadokawa Games, Muttergesellschaft von FromSoftware, hat bestätigt, dass sich eine Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" in Entwicklung befindet. Ein vages Releasefenster dafür nannte man gleichzeitig auch.

So sagte Kadokawa Games bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen, dass die Verkäufe von "Elden Ring Nightreign" sehr gut wären und deshalb schon an einer Erweiterung für das Action-Rollenspiel gewerkelt wird. Diese wird im Laufe des aktuellen Fiskaljahres verfügbar sein, welches bekanntlich im März 2026 endet. Inhaltliche Details zu besagtem DLV wurden leider nicht genannt, aber das sollte sich ja in absehbarer Zeit ändern.

Im September war ein Expeditionsmodus für "Elden Ring Nightreign" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Elden Ring Nightreign" ist seit 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.