Elden Ring Nightreign: Hinweis auf neuen Modus

Einige Dataminer haben in den Dateien von "Elden Ring Nightreign" gegraben und sind offenbar fündig geworden. So stiessen sie auf einen neuen Modus.

Besagter Modus für "Elden Ring Nightreign" hat dabei den Namen "Deep of Night" und soll ein endlos spielbares Format bieten, welches zufallsbasierte Begegnungen und einen stetig ansteigenden Schwierigkeitsgrad kombiniert. Begleitet wird der Modus von einem Rangsystem, welches an "Armored Core 6" erinnert: Wir steigen darin durch Siege im Rang auf und können Punkte verlieren, wenn wir unterlegen sind.

Dabei werden wir in sogenannte "Tiefen" eingeteilt, also fünf Schwierigkeitsgrade mit jeweils 999 Bewertungspunkten. Ein Rückfall in eine niedrigere Tiefe ist lediglich bis Stufe 2 möglich und danach gelten höhere Stufen als feste Fortschrittspunkte.

Das Matchmaking erfolgt kompetenzbasiert: Wir treffen auf Gegner mit ähnlichem Leistungsniveau. Bei zu langen Wartezeiten kann das System aber kurzfristig auch Teilnehmer anderer Stufen zulassen. Dadurch sollen Gelegenheitsspieler von ambitionierten Rangkämpfern getrennt werden.

Bandai Namco oder FromSoftware haben sich bisher noch nicht offiziell dazu geäussert.