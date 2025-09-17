Elden Ring Nightreign: Soundtrack verfügbar

Publisher Bandai Namco und Entwickler FromSoftware haben den Soundtrack von "Elden Ring Nightreign" in digitaler Form veröffentlicht. Wir verraten euch, wo ihr diesbezüglich fündig werdet.

Eine Übersicht, auf welchen Plattformen der Soundtrack von "Elden Ring Nightreign" verfügbar ist, findet ihr nämlich an dieser Stelle. Grundsätzlich werden uns hier 45 Songs mit einer Laufzeit von zwei Stunden und 24 Minuten geboten. Folglich sollte eigentlich für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein.

Auch inhaltlich machte "Elden Ring Nightreign" in diesem Monat von sich reden. So wurde ein knackiger Expeditionsmodus für das Action-Rollenspiel nachgereicht. Über einen Zwei-Spieler-Modus konnten wir uns ja schon im Juli freuen.

"Elden Ring Nightreign" ist seit 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.