Elden Ring Nightreign kriegt erste Erweiterung

Bandai Namco und FromSoftware haben beim gestrigen State of Play die erste Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" enthüllt. Sie erscheint sogar noch in diesem Jahr.

Besagte Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" hört auf den Namen "The Forsaken Hollows". Releasetermin dafür ist bereits der 4. Dezember.

Einen ersten Trailer zum "The Forsaken Hollows"-DLC für "Elden Ring Nightreign" gibt es sogar jetzt schon zu sehen. Dieser demonstriert in erster Linie, was spielerisch von der Erweiterung zu erwarten sein wird. Der treibende Soundtrack passt ebenfalls wunderbar zu dem Material.

Bereits vorgestern hatte Kadokawa Games, die Muttergesellschaft von FromSoftware, die Entwicklung einer Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" bestätigt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Elden Ring Nightreign" ist seit 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.