Erweiterungen für Elden Ring Nightreign bestätigt

FromSoftware hat bereits bestätigt, dass "Elden Ring Nightreign" Erweiterungen erhalten wird. Ein mittlerweile gelöschter Eintrag gab sogar dezente Hinweise darauf, was uns erwartet.

So war dort zu lesen, dass sowohl weitere spielbare Charaktere als auch Bosse für "Elden Ring Nightreign" per DLC hinzugefügt werden. Releasefenster dafür ist das vierte Quartal dieses Jahres. Was genau auf uns zukommt, wurde aber natürlich noch nicht gesagt. Sobald der Titel verfügbar ist, werden aber sicher genauere Rückschlüsse möglich sein.

In "Elden Ring Nightreign" kehren wir in einem Paralleluniversum zurück zur Tafelrundfeste. Es gibt darin acht spielbare Charaktere, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Ultimates, zwischen denen wir wählen können. Die Reise führt uns nach Limveld, wo wir den Tag-Nacht-Zyklus nur mit schnellen Entscheidungen im Kampf und bei der Erkundung überleben können, da sich die Karte nachts mit dem Erscheinen der Night’s Tide immer weiter verkleinert. Am Ende jeder Nacht stehen wir dann dem Boss dieser Nacht gegenüber und kommen dem Nightlord, sollten sie im Kampf erfolgreich sein, einen Schritt näher. Wer es wagt, kann die Nacht auch alleine bekämpfen, doch gemeinsam ist man stärker, denn die Fähigkeiten der Nightfarer können kombiniert werden, um ein unvergleichliches Erlebnis im Universum von "Elden Ring" zu erleben. Ist eine Runde nicht erfolgreich, ist nicht alles verloren – wir erhalten nämlich Relikte mit denen wir unseren Charakter upgraden und an unseren Spielstil anpassen können.

"Elden Ring Nightreign" ist anders als jedes andere Erlebnis, das zuvor von FromSoftware geschaffen wurde. In diesem kompakten Action-Rollenspiel gleicht keine Runde der Nächsten, da sich die Gegner, Belohnungen und Limveld ständig verändern und weiterentwickeln. Im Reich des Nightlord wird das Besiegen von stärkeren Gegnern sowie das Erkunden gefährlicherer Gebiete mit besseren Waffen und Runen belohnt. An Orten der Gnade können die Charaktere hochgelevelt werden, was weitere Kräfte freischaltet, die dauerhaft aktiv bleiben. Siegreiche Runden bringen uns näher an ihr Ziel, den Nightlord zu stürzen und die Geschichten hinter den Helden zu erfahren.

"Elden Ring Nightreign" erscheint am 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.