Elden Ring Nightreign: Frischer Übersichtstrailer

Bandai Namco und FromSoftware präsentieren einen neuen Übersichtstrailer zu "Elden Ring Nightreign". Darin wird uns der ab heute verfügbare Expeditionsmodus namens "Die Tiefe der Nacht" fast fünf Minuten lang genauer vorgestellt.

Besagter Modus richtet sich an besonders erfahrene Spieler von "Elden Ring Nightreign" und gilt als eine der härtesten Herausforderungen des Titels. Die Gegner treten darin deutlich stärker als im regulären Spiel auf. Ausserdem können zentrale Ziele nicht festgelegt werden und Geländeänderungen erfolgen nicht mehr wie bislang gewohnt.

Ein zentrales Element sind dabei sogenannte Tiefenrelikte, welche nur in diesem Modus eingesetzt werden können. Ergänzend tauchen Waffen auf, welche mehrere zusätzliche und teilweise auch nachteilige Effekte mit sich bringen. Je weiter wir in die Tiefe vordringen, desto höher steigt der Schwierigkeitsgrad an. Die Bewertung richtet sich nach Erfolgen und Niederlagen, was sich direkt auf den Fortschritt innerhalb der Expedition auswirkt. Die Entwickler kündigen zudem an, dass ab Tiefe 4 und 5 endlose Kämpfe auf besonders ausdauernde Spieler warten.

"Elden Ring Nightreign" ist seit 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.