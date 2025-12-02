Elden Ring Nightreign: Weiterer Charakter-Trailer zur "The Forsaken Hollows"-Erweiterung

Bandai Namco und FromSoftware haben einen weiteren Charakter-Trailer zur kommenden "The Forsaken Hollows"-Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns die Totengräberin aus dem "The Forsaken Hollows"-DLC für "Elden Ring Nightreign" über eine Minute lang näher vorgestellt. Dabei bekommen wir eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen zu sehen, was definitiv Lust auf mehr macht.

Gestern wurde uns bereits der Gelehrte aus der "The Forsaken Hollows"-Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" eingehend präsentiert. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Der "The Forsaken Hollows"-DLC für "Elden Ring Nightreign" erscheint übermorgen.