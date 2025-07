Elden Ring Nightreign: Neuer Everdark-Zyklus startet noch in diesem Monat

FromSoftware hat jetzt erklärt, mit welchen Inhalten es bei "Elden Ring Nightreign" weitergeht. So wird noch in diesem Monat ein neuer Everdark-Zyklus beginnen.

Besagter neuer Everdark-Zyklus in "Elden Ring Nightreign" startet demnach am 31. Juli, also unmittelbar nach dem Ende der erneuten Duelle mit den Superbossen der Everdark Sovereigns. Diesmal werden wir dem erweiterten Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast und Fissure in the Fog gegenüberstehen. Wie es anschliessend weitergeht, wurde noch nicht verraten.

Weiterhin keine Neuigkeiten gibt es dagegen zum schon länger in Aussicht gestellten Zwei-Spieler-Modus für "Elden Ring Nightreign". Dieser soll immer noch zu einem noch nicht näher spezifizierten späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

"Elden Ring Nightreign" erschien am 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.