Elden Ring Nightreign: Neuer Trailer enthüllt

Ein neuer Trailer zu "Elden Ring Nightreign" wurde enthüllt. Der Trailer bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Spielmechaniken, die den Spielenden zur Verfügung stehen, um die zahlreichen Herausforderungen in der rauen Welt zu meistern. Der Netzwerktest gab zuvor nur einen kleinen Vorgeschmack auf die Flexibilität des Spiels, da sich die Welt von Limveld bei jedem Durchlauf verändern und anpassen kann.

In "Elden Ring Nightreign" müssen Spielende schnelle Entscheidungen über Kampf und Erkundung treffen. Sie bewegen sich über eine Karte, deren Biome, verfügbare Waffen und Feinde sich mit jedem Durchlauf verändern. Ziel ist es, stärker zu werden und dem sich nähernden Flammenkreis zu entkommen, um am Ende jedes Tages einen Boss zu besiegen. Am dritten Tag müssen erfolgreiche Nachtwandler gegen einen der Nachtfürsten antreten – neue Bosse in dieser Version. Die Spielenden müssen zusammenarbeiten und ihre einzigartigen Fähigkeiten kombinieren, um diese Herausforderungen zu meistern. Auch bei Niederlagen ist nicht alles verloren: Spielende erhalten Relikte, mit denen sie ihre Charaktere individuell anpassen und verbessern können.

"Elden Ring Nightreign" erscheint am 30. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC.