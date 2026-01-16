Neues Update für "Elden Ring Nightreign" veröffentlicht

Fans von "Elden Ring Nightreign" aufgepasst: From Software hat das Update 1.03.2 veröffentlicht. Mit diesem Patch dreht der japanische Entwickler an zahlreichen Stellschrauben – mit einem klaren Fokus auf das Balancing. Unter anderem wurden die Klassen Raider, Guardian, Executor und Revenant überarbeitet.

Obwohl sich "Elden Ring Nightreign" spielerisch deutlich von einem klassischen "Dark Souls" oder "Elden Ring" unterscheidet, erfreut sich der Titel weiterhin grosser Beliebtheit, was auch die regelmässigen Updates unterstreichen. Mit dem jüngsten Patch werden vor allem Klassen gestärkt, die im Vergleich bislang eher am unteren Ende der Stärke-Skala angesiedelt waren. So erhalten Guardians unter anderem einen Buff, der Schaden negieren kann, sowie einen zusätzlichen Powerschub für die Fähigkeit Guard Boost. Raiders wiederum greifen ihre Feinde nun spürbar schneller an – ausgenommen hiervon sind Sprungattacken sowie Dual-Wielding. Zudem wurde die Angriffsreichweite erhöht, wenn Spieler die ultimative Fähigkeit "Totem Stela" einsetzen.

Neben den zahlreichen Klassenanpassungen wurden auch Relikte, Ausrüstungsgegenstände, Zauber und Incantations überarbeitet. Abgerundet wird das Update durch diverse Bugfixes, die kleinere Probleme aus dem Spiel beheben. "Elden Ring Nightreign" ist bereits für PlayStation, Xbox und PC erhältlich.