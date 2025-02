Elden Ring Nightreign: Das Release-Datum

"Elden Ring Nightreign", das eigenständige Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel von FromSoftware, erscheint am 30. Mai 2025. Das Spiel ist im "Elden Ring"-Universum angesiedelt und ihr stellt euch zusammen mit euren Mistreitern PvE-Kämpfe in einer rauen, gnadenlosen Welt.

Ihr wählt einen von acht Nachtwandlern, jeder mit verschiedenen Fähigkeiten, und müsst in Dreier-Teams oder wahlweise auch allein drei Tag-Nacht-Zyklen überstehen. In einem Sekundenbruchteil müssen Entscheidungen getroffen werden, die für den Kampf und die Erkundung der Karte wichtig sind. Euch erwarten verschiedene Biome, Waffen, Gegner und der sich immer weiter ausbreitende Feuerkreis, dem ihr entkommen müsst, um euch am Ende jedes Tages den furchterregenden Bossgegnern entgegenstellen zu können.

Der Höhepunkt ist am dritten Tag erreicht: Solltet ihr die zweite Nacht überlebt haben, tretet ihr einem der Nachtfürsten gegenüber – neue Bosse in dieser Version des "Elden Ring"-Universums. Nachtwandler müssen lernen, möglichst gut miteinander zu kooperieren und ihre einzigartigen Fähigkeiten einzusetzen, um die Nachtfürsten zu Fall zu bringen. Für diejenigen, die einen Run nicht schaffen, ist aber nicht gleich alles verloren: Auch nach einer verlorenen Runde erhaltet ihr Relikte, die es euch erlauben, euren Charaktere nach euren Wünschen anzupassen und zu verbessern.

"Elden Ring Nightreign" erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.