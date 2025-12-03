Elden Ring Nightreign: "The Forsaken Hollows"-Erweiterung soll herausfordern

Director Junya Ishizaki hat sich nun zum Schwierigkeitsgrad der "The Forsaken Hollows"-Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" geäussert. Dabei gab er auch Einblick in die konzeptionellen Gedanken dahinter.

So erklärt Ishizaki, dass der kommende "The Forsaken Hollows"-DLC für "Elden Ring Nightreign" den Spieler herausfordern soll. Einflüsse von "Shadow of the Erdtree" für "Elden Ring", wo das Hauptspiel durch die Erweiterung noch anspruchsvoller gemacht wurde, sind dabei sicher nicht von der Hand zu weisen, aber eher unterbewusst. Man hatte jedenfalls nicht die Absicht, dass Spieler, die "Elden Ring Nightreign" noch nie gespielt haben, vor eine derart grosse Hürde gestellt werden, dass sie gar nicht erst mit dem DLC beginnen können.

Bandai Namco und FromSoftware haben uns bereits mit Charakter-Trailern auf die "The Forsaken Hollows"-Erweiterung für "Elden Ring Nightreign" eingestimmt. So wurden uns schon der Gelehrte und die Totengräberin in bewegten Bildern vorstellt.

Der "The Forsaken Hollows"-DLC für "Elden Ring Nightreign" erscheint morgen.