Elden Ring Nightreign im September auch mit Expeditionsmodus

Bandai Namco und FromSoftware haben einen Expeditionsmodus für "Elden Ring Nightreign" in Aussicht gestellt. Dieser wird schon sehr bald verfügbar sein.

Besagter Expeditionsmodus für "Elden Ring Nightreign" hört auf den Namen "Die Tiefe der Nacht". Er wird am 11. September mit einem Update ergänzt.

Der Modus richtet sich dabei an besonders erfahrene Spieler und gilt als eine der härtesten Herausforderungen von "Elden Ring Nightreign". Die Gegner treten darin deutlich stärker auf als im regulären Spiel. Ausserdem können zentrale Ziele nicht festgelegt werden und Geländeänderungen erfolgen nicht mehr wie gewohnt.

Ein zentrales Element sind dabei sogenannte Tiefenrelikte, welche ausschliesslich in diesem Modus eingesetzt werden können. Zudem tauchen Waffen auf, die mehrere zusätzliche, teils nachteilige Effekte mit sich bringen. Je weiter wir in die Tiefe vordringen, desto höher steigt der Schwierigkeitsgrad. Die Bewertung richtet sich jeweils nach Erfolgen und Niederlagen, was sich unmittelbar auf den Fortschritt innerhalb der Expedition auswirkt. Die Entwickler kündigen desweiteren an, dass ab Tiefe 4 und 5 endlose Kämpfe auf besonders ausdauernde Spieler warten.

"Elden Ring Nightreign" ist seit 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.