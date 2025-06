Solo-Patch für Elden Ring Nightreign veröffentlicht

Erst vor wenigen Tagen wurde mit "Elden Ring: Nightreign" ein weiteres Spiel aus dem von From Software geschaffenen Elden Ring-Universum veröffentlicht. Obwohl sich dieses klar an Koop-Spieler richtet, gibt es unzählige Spielerinnen und Spieler, die lieber allein in die „Lands Between“ eintauchen möchten. Passend dazu wurde nun ein Solo-Patch veröffentlicht.

Der Patch mit dem klangvollen Namen V1.01.1 richtet sich speziell an Solo-Spielerinnen und -Spieler. Unter anderem ermöglicht er es, sich einmal pro Bosskampf kostenlos selbst wiederzubeleben. Darüber hinaus lassen sich nun mehr Runen sammeln und bei verschiedenen Händlern eintauschen. Dies soll dem ansteigenden Schwierigkeitsgrad pro Nacht und Tag etwas entgegenwirken.

Zudem wurden einige bestehende Probleme und Bugs behoben, um das Spielgefühl zu verbessern. Vor allem Spielerinnen und Spieler auf dem PC sollen davon profitieren.

"Elden Ring: Nightreign" ist neben dem PC auch für PlayStation- und Xbox-Konsolen im Handel erhältlich.