Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute "Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows". Der DLC für das Multiplayer-Koop-Survival-Action-Spiel Elden Ring Nightreign", entwickelt von FromSoftware, ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erhältlich.

Mit "The Forsaken Hollows" werden die Nachtwandler ihre Reihen erweitern, denn zwei neue Archetypen schliessen sich ihnen an, um die Jagd zu Ende zu bringen: der Gelehrte und die Totengräberin.

Der Gelehrte ist ein ausgebildeter Akademiker, der die Kunst des Zauberwirkens beherrscht und sich mit tiefem arkanem Wissen Vorteile auf dem Schlachtfeld verschafft. Die Totengräberin wird von Glauben und Stärke angetrieben. Von ihrem Kloster beauftragt, den Nachtfürsten zu töten, ist sie eine bescheidene Wächterin des Jenseits, die ihre übernatürliche Kraft einsetzt, um ihre Feinde mit gnadenloser Effizienz zu vernichten.

"The Forsaken Hollows" bringt auch neue Gebiete und Gefahren in Limveld mit sich sowie zwei neue Bosse, die zu Beginn des dritten Tages besiegt werden müssen. Zu guter Letzt verändert die mysteriöse Verschobene Erde unter bestimmten Bedingungen das Layout der Karte und sorgt für ein neues Erlebnis für Nachtwandler auf der ganzen Welt.

"The Forsaken Hollows" ist ein Multiplayer-Koop-Survival-Action-Spiel, in dem Spielerinnen niemals zweimal dieselbe Reise erleben. Spielerinnen wählen einen Nachtwandler, der mit einzigartigen Waffen und Fähigkeiten ausgestattet ist. Sie treffen sekundenschnelle Entscheidungen im Kampf sowie bei der Erkundung einer Karte, die zwischen Biomen, Waffen und Feinden wechselt, während sie von der Flut der Nacht vorangetrieben werden, die sie nachts zu den Endgegnern treibt. Die Spieler*innen müssen jeden Tag überleben und sich am dritten Tag einem finalen Endgegner stellen. Die Nachtwandler müssen zusammenarbeiten und ihre einzigartigen Fähigkeiten kombinieren, um dieses besondere Erlebnis im "Elden Ring"-Universum siegreich zu überstehen.

Spieler, die die Deluxe-, Seekers- oder Collector's-Edition von "Elden Ring Nightreign" auf Steam besitzen oder kaufen, erhalten automatisch "Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows". Spieler auf Konsolen müssen den DLC manuell von den Store-Seiten ihrer Konsole herunterladen. Alle, die die Standard-Edition besitzen, können den DLC separat erwerben.