Alex Garland überzeugte mit 160-seitigem Pitch zum Elden Ring Film

A24 arbeitet bekanntlich an einem Film zum erfolgreichen Souls Like "Elden Ring". Regisseur des Films ist Alex Garland, der unter anderem durch "Civil War", "28 Years Later" und "Ex Machina" Bekanntheit erlangte. Auch in der Videospiel-Welt ist er kein Unbekannter, etwa wegen seiner Arbeit an "Enslaved: Odyssey to the West" oder "DmC: Devil May Cry". Wie wir nun erfahren, hat Garland als Fan von Videospielen und "Elden Ring" sich durch motivierte Eigeninitiative selbst die Rolle als Regisseur gesichert.
Wie es zu der Vergabe des Regie-Jobs kam, erfahren wie von Alex Barasch im The New Yorker, der die Schilderung von Noah Sacco, dem Leiter der Filmabteilung bei A24, publizierte:
"Vor einigen Jahren besuchte Sacco Garland während einer Reise nach London zu Hause. Der Regisseur, der am Telefon von Elden Ring geschwärmt hatte, zeigte ihm das Spiel auf seiner PlayStation und fragte dann, ob A24 eine Adaption unterstützen würde. Die üppige Grafik und die Fantasy-Kulisse erinnerten Sacco an die „Herr der Ringe“-Filme. Er antwortete: “Fuck yeah.“ Garland, der sich die Unterstützung des schwer fassbaren Schöpfers des Spiels, Hidetaka Miyazaki, sichern wollte, bot an, ein Drehbuch auf Spekulation zu schreiben. Nachdem er einen epischen 160-seitigen Entwurf (mit 40 zusätzlichen Seiten mit Bildern) fertiggestellt hatte, flog Sacco mit ihm nach Japan, um den Vertrag mit dem Entwickler und Publisher von Elden Ring abzuschliessen."