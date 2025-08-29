Alex Garland überzeugte mit 160-seitigem Pitch zum Elden Ring Film

A24 arbeitet bekanntlich an einem Film zum erfolgreichen Souls Like "Elden Ring". Regisseur des Films ist Alex Garland, der unter anderem durch "Civil War", "28 Years Later" und "Ex Machina" Bekanntheit erlangte. Auch in der Videospiel-Welt ist er kein Unbekannter, etwa wegen seiner Arbeit an "Enslaved: Odyssey to the West" oder "DmC: Devil May Cry". Wie wir nun erfahren, hat Garland als Fan von Videospielen und "Elden Ring" sich durch motivierte Eigeninitiative selbst die Rolle als Regisseur gesichert.

Alex Garland wrote a 160-page draft and made 40 pages of imagery to pitch his live-action ‘ELDEN RING’ movie.



He then flew to Japan to pitch it directly to creator Hidetaka Miyazaki and seal the deal.



Wie es zu der Vergabe des Regie-Jobs kam, erfahren wie von Alex Barasch im The New Yorker, der die Schilderung von Noah Sacco, dem Leiter der Filmabteilung bei A24, publizierte: