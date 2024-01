Elden Ring: Baldige Vorstellung oder Release des Shadow of the Erdtree-DLCs?

Formal ist die erste Erweiterung für "Elden Ring" bereits länger angekündigt. Nun gibt es aber auch ein erstes Anzeichen, dass es bald eine richtige Vorstellung oder gar deren Release geben könnte.

So wurde jetzt durch ein Update bei Steam eine weitere DLC-Listung für "Elden Ring" hinzugefügt. Diese hat bisher noch keinen Namen, was sich aber bald ändern könnte. So werden die Chancen allgemein als hoch angesehen, dass es sich hierbei um die seit längerem in Aussicht gestellte "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für das fordernde Action-Rollenspiel handeln könnte.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.