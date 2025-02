Mit "Becoming Blade of Miquella" haben leidenschaftliche Soulsborne-Fans einen beeindruckenden Fan-Film geschaffen, der die Atmosphäre von "Elden Ring" so authentisch wie möglich einfängt. Das Projekt wurde mit viel Herzblut und grossem Aufwand realisiert – ein echtes Highlight für Fans des Spiels.

Der Trailer gibt euch bereits einen Einblick in die eindrucksvolle Inszenierung des Films. Durch intensives Location-Scouting wurden Drehorte gefunden, die stark an die Welt von "Elden Ring" erinnern. Zudem wurden einige liebevolle Easter Eggs im Film versteckt, die euch als Fans des Spiels begeistern werden.

Ein bemerkenswertes Detail ist, dass das gesamte Projekt unabhängig und aus eigener Tasche finanziert wurde. Es ist ein Werk von Fans für Fans und wird kostenlos für die Community zur Verfügung gestellt.

Die Premiere von "Becoming Blade of Miquella" findet am 22. Februar 2025 um 19:00 Uhr auf YouTube statt. Alle "Elden Ring"-Liebhaber sind herzlich eingeladen, dieses einzigartige Abenteuer mitzuerleben.