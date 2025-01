Elden Ring: Bosse mit Saxophon-Controller besiegt

Kuriose Meldungen rund um "Elden Ring" sind nicht gerade neu, aber das hier ist dann doch spannend: Jetzt wurden Bosse aus dem anspruchsvollen Action-Rollenspiel nämlich mit einem Saxophon-Controller besiegt.

Geschehen ist dies beim Charity-Stream "Awesome Games Done Quick 2025". Hier werden Videospiele, wie der Titel bereits andeutet, für den guten Zweck besonders schnell durchgespielt. Im Fall von "Elden Ring" hat Dr. Doot eben zum Saxophon-Controller gegriffen. Ein Video davon gibt es natürlich auch. Bei der der Veranstaltung wurden am Ende übrigens über 2,5 Millionen Dollar für die Prevent Cancer Foundation eingenommen.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgte am 21. Juni 2024.